Пырнул ножом и посадил на лавочку: случай в Борисоглебске Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-23T17:08:25+03:00

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Накануне вечером житель Борисоглебска увидел на лавочке перед частным домом на улице Пешкова раненного мужчину. Прохожий вызвал полицию и врачей. У пострадавшего диагностировали проникающее ранение грудной клетки и госпитализировали.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили приметы подозреваемого, который оставил потерпевшего и скрылся. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель, проживающий на той же улице.

Задержанный признался в совершенном преступлении и рассказал, что распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, а, когда тот стал нелестно отзываться о его судимых товарищах, схватил нож и ударил им оппонента. Затем вывел раненного на улицу и оставил его на скамейке. В качестве улики оперативники изъяли нож, которым было совершено преступление.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU