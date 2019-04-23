Гости с битой отняли у воронежца тысячу рублей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-23T16:15:25+03:00

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59-летний житель Левобережного района Воронежа сообщил в полицию о разбойном нападении. Потерпевший рассказал, что к нему в квартиру позвонили двое неизвестных, один из них держал в руках биту. Гость избил хозяина и обшарил его квартиру. Однако поживиться оказалось нечем – похитители нашли лишь тысячу рублей.

Полицейские опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и вышли на след предполагаемого преступника. Задержанный по подозрению 28-летний ранее судимый за аналогичные преступления воронежец, проживал неподалеку. Он рассказал в отделе полиции, что от знакомых узнал о том, что потерпевший хранит дома крупную сумму денег. Злоумышленник принял алкоголя, вооружился битой и отправился в гости. Однако потерпевший незадолго до нападения внес деньги на счет в банке и дома у него денег не оказалось.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU