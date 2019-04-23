Воронежцы смогут встретить «Поезд Победы»

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-23T15:04:47+03:00

Можно бесплатно осмотреть вагон-музей ретро-состава и передвижную экспозицию военной техники

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27 апреля в столицу Черноземья приедет «Поезд Победы». Праздничный состав стартовал по Юго-Восточной железной дороге со станции Прохоровка Белгородской области 22 апреля.

Ретро-состав во главе с паровозом постройки середины XX века уже посетил вокзалы Белгорода и Лисок. Затем его маршрут пройдет через станции Поворино, Ртищево (Саратовская область), Тамбов, Грязи (Липецкая область), Мичуринск (Тамбовская область), Елец (Липецкая область) и Липецк.

Завершится маршрут «Поезда Победы» на вокзале «Воронеж-1» - состав прибудет сюда 27 апреля в 11.30. Принять участие в патриотической акции и встретить «Поезд Победы» могут все желающие.

В программе театрализованная реконструкция событий мая 1945-го года, концертная программа «Синенький скромный платочек», передвижная экспозиция техники военных лет и осмотр вагона-музея.

ИСТОЧНИК KP.RU