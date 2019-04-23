Воронежцы заволновались из-за демонтажа остатков троллейбусной линии на улице Мира
Электротранспорт здесь не ходит уже больше 10 лет
фото Михаила ФроловаФото: из архива «КП»
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Воронежцы встревожились, когда заметили бригаду рабочих, снимающую контактные сети троллейбусной линии на улице Мира. Однако в пресс-службе горадминистрации нас заверили, что повода для беспокойства нет:
- Рабочие, действительно, демонтируют, но уже остатки линий. Троллейбусы по улице Мира не ходят уже больше 10 лет. За эти годы от сетей почти ничего не осталось – кронштейны и перетяжки.
Наш собеседник напомнил, что сегодня в городе работают четыре троллейбусных маршрута и в ближайшее время никакие новшества или изменения, касающиеся электротранспорта, не планируются.
ИСТОЧНИК KP.RU