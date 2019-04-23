Александр Васильев отговорил воронежских красавиц ехать в Европу с люксовыми сумками

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-23T15:07:11+03:00

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22 апреля ЦУМ-Воронеж привез в столицу Черноземья Александра Васильева, чтобы мэтр и знаток моды рассказал красоткам про актуальные фэшн-тренды. Эксперт моды в костюме в жучках и стрекозках давал воронежским дамам ценные советы по части стиля и делился полезными лайфхаками.

- Я смотрю, здесь собрались обеспеченные красавицы. Хочу вам дать ценнейший совет, если вы собираетесь в путешествие, - начал очаровательно улыбаясь, Сан Саныч. - Я смотрю, Воронеж - спокойный городок, здесь не грабят на улицах. А Западная Европа последние два года живет в режиме террора от волны беженцев из восточных стран. У женщин на улицах воруют скорее сумку, чем честь. Потому, когда вы поедете в Европу, особенно в Барселону, не надо брать сумки известных марок. Их воруют в первую очередь. Сама сумка стоит дорого, плюс ее содержимое - кредитки, деньги, смартфоны - в итоге, хороший улов. Нужно ехать с сумками неопрятными. Это может быть холщовая сумка типа мешка, то, что выглядит бедно, на что не позарятся. Хотите сохранить ваши ценности - выглядите "обшарпе". А если хотите просидеть в полиции пять часов с заявлением о поиске паспорта, тогда не слушайте меня. Все равно вашу сумку не найдут, но время будет потеряно. Я лично хожу с прозрачным пакетом, через который просвечивает яблоко и носовой платок. А все что ценно - в карманах или в сейфе отеля.

О модных тенденциях сезона по версии Александра Васильева читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Александр Васильев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU