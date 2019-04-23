Ученый, изобретатель, труженик тыла: воронежский ветеран отметил 90-летие

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-23T14:23:36+03:00

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Воронежскому ветерану труда, труженику тыла и заслуженному инженеру сельского хозяйства Юрию Максимовичу Копылову 23 апреля исполнилось 90-лет. В годы Великой Отечественной войны он трудился на Липецком тракторном заводе. Награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне.

Кроме перечисленных регалий, Юрий Максимович является автором шести книг по ремонту сельхозтехники, автором шести изобретений, четыре его работы выставлялись на ВДНХ.

- В мирное время, получив высшее образование, Юрий Максимович занялся наукой, работал научным сотрудником в лаборатории Всесоюзного института механизации, - рассказали в управе Ленинского района. - В 60-е годы прошлого века, досконально изучив науку о сельскохозяйственной технике, передавал свой богатый опыт зарубежным коллегам в Югославии, Франции, Бельгии.

Сегодня ветеран ведет активный образ жизни и продолжает участвовать в жизни города, например, в районных военно-патриотических мероприятиях. Он прекрасный солист, и песни в его исполнении всегда вызывают гордость у зрителей.

Сергей Корчевников от имени управы района пожелал ветерану доброго здоровья и вручил благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU