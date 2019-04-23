2019-04-23T13:43:32+03:00
Общество

Воронежские художниики покажут свои лучшие работы за последние пять лет

Масштабную выставку можно будет посмотреть бесплатно
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 апреля в выставочном зале на Кирова, 8) откроется областная выставка, посвященная пятилетним итогам творческой деятельности Воронежского отделения Союза художников России.

Масштабный проект представит лучшие произведения живописи, графики, скульптуры, современной иконописи воронежских творцов, которые приняли участие на многих крупных экспозициях - XIII Всероссийской художественной выставке в Москве, Всероссийских художественных выставках «Наука и космос на службе мира» в Смоленске и «Лики России» в Архангельске, ХII Региональной художественной выставке в Липецке.

Выставка продлится до 12 мая. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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