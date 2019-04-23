Воронежская УК Ленинского района может лишиться управление четырьмя домами

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-23T13:03:10+03:00

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Мировой суд признал вину УК Ленинского района в неоднократном неисполнении предписаний государственной жилищной инспекции Воронежской области в отношении обслуживания четырех домов № 35 по ул. Плехановская, № 37/1 по ул. Кольцовская, № 25 и № 31 по ул. Ворошилова. В связи с этим у жилинспекции возникли все законные основания вынести на рассмотрение вопрос о лишении УК лицензии на управление этими многоэтажками.

- Статья 198 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает специальные меры ответственности к управляющим организациям-лицензиатам, неоднократно не исполнившим предписания или воспрепятствовавшим проведению проверок органа государственного жилищного надзора, - отметили в жилинспекции. - В случае, если в течение года со дня выдачи предписания управляющей организации (ее должностному лицу) судом дважды и более раз назначено административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания, дома в отношении которых были выданы предписания могут быть исключены из реестра лицензий.

Инспекция уже направила официальную информацию в мэрию для информирования собственников, ресурсоснабжающих организаций и иных заинтересованных лиц о возможном исключении этих многоквартирных домов из реестра лицензий. Далее жильцы справе сами решать: оставаться ли им в УК Ленинского района или выбрать другую обслуживающую организацию. Такое решение они могут принять на общем собрании в течение двух месяцев со дня информирования. Протокол общего собрания с принятым решением собственники должны направить в ГЖИ заказным письмом в течение трех рабочих дней.

- Отметим, исключение сведений об управлении МКД из реестра лицензий не означает, что лицензиат вправе прекратить деятельность по управлению домами, - разъяснили в ГЖИ. - Напротив, в таких случаях лицензиат обязан надлежащим образом осуществлять управление до избрания собственниками иной управляющей организации. В противном случае УК грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU