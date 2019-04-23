Синоптики: «Холода в Воронеж не вернутся»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-23T12:40:33+03:00

Пока прогноз на конец апреля и начало мая – тепло и большей частью сухо

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После окончания отопительного сезона многие горожане задались вопросом, могут ли еще вернуться холода. В региональном гидрометцентре успокоили:

- Это маловероятно. В Воронежскую область пришел антициклон с северо-запада, который будет определять погоду на конец апреля и начало мая. Он послужит преградой на пути холодных воздушных масс. Ближайшие две ночи – на 24 и 25 апреля – обещают быть последними, когда может быть легкий мороз по области, особенно в низких местах. Днем погода будет примерно такой же, как и сейчас – около 20 градусов тепла. Дожди с грозами вероятны, но большей частью будет сухо и солнечно.

В среду, 24 апреля, ночью подует северный ветер. Однако будет достаточно тепло - +7 градусов при пасмурной погоде. Днем температура поднимется до +19 градусов. Солнце будет то выглядывать из-за облаков, то прятаться за них.

Ночью в четверг, 25 апреля, синоптики обещают +10 градусов, снова будет пасмурно. Днем столбик термометра поднимется до +21 при переменной облачности.

В ночь на пятницу, 26 апреля, подует юго-западный ветер. При этом ночью погода будет точно такой же, что и сутки ранее, да и днем почти та же самая, только немного потеплее - +22 градуса.

Ночью в субботу, 27 апреля, юго-западный ветер сменится на просто западный. Погода не изменится по сравнению с той, что была сутками ранее, за исключением того, что днем возможны дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU