2019-04-23T12:46:50+03:00
Авто

Воронежцы не могут оформить ни страховку, ни техосмотр из-за сбоя в системе ЕАИСТО

Сервис функционирует с ошибками с 21 апреля
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Воронежские автовладельцы столкнулись с проблемами при получении диагностических карт и полисов ОСАГО. Водителям отказывают и станции техосмотра, и страховые компании. Это связано со сбоями в ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система).

Согласно законодательству, в эту базу должны заноситься данные о прохождении техосмотра автомобиля. Но система время от времени не отвечает, получить диагностическую карту нельзя. А без этого документа не выдают и страховой полис. Проблема наблюдается во многих регионах страны с 21 апреля.

По данным федеральных СМИ, создатели системы ЕАИСТО говорят, что сейчас происходит ее доработка, и трудности скоро исчезнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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