За неделю гриппом заболели 5100 жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-23T12:32:34+03:00

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Несмотря на конец апреля, жители Воронежской области продолжают болеть гриппом и ОРВИ. Виновато в этом, наверно, затянувшееся похолодание. Так, за прошлую неделю недомогание почувствовал 5101 житель региона, из них 3416 – дети до 14 лет. По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, эти цифры ниже эпидпорога на 43,5%.

По-прежнему, большинство случаев заболевания вызывают вирусы негриппозной этиологии – парагрипп, аденовирусы, риногрипп. Гораздо реже – вирусы гриппа А и В.

Сейчас, когда, погода пошла на поправку, следует ожидать снижения заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU