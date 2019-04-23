УК в Воронежской области брала двойную плату с жильцов за травлю мышей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-23T12:09:03+03:00

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Жители многоквартирного дома в Павловске пожаловались в госжилинспекцию Воронежской области на управляющую компанию, выставившую в платежках плату за травлю мышей отдельной строкой. В контролирующем ведомстве объяснили, что дератизация помещений, входящих в состав общего имущества в доме, включена в минимальный перечень услуг и работ, и ее проведение должно осуществляться за счет средств платы за содержание жилого помещения, размер которой устанавливается решением общего собрания собственников помещений в МКД.

- Предъявление указанных работ к оплате сверх установленного размера платы за содержание жилого помещение, фактически ведет к двойной оплате этих работ, - отметили в ГЖИ Воронежской области. - Управляющую компанию потребовали устранить нарушения. В итоге УК исключила строку «профилактическая дератизация от мышевидных грызунов» из платежек и произвела перерасчет неправомерно начисленной в январе 2019 года платы за содержание общего имущества МКД - сумма перерасчета составила 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU