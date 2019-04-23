За день мошенники выманили у воронежцев более 430 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-23T11:35:58+03:00

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За 22 апреля жертвами мошенников в Воронежской области стали 9 человек, причем семерых обдурили удаленно - через интернет или мобильную связь: троих облапошили под предлогом защиты от несанкционированного взлома банковского счета, еще четверых развели на деньги под предлогом покупки или продажи товара. А один из аферистов снял крупную сумму, заплатив чужой банковской картой в магазине. За день мошенники поживились на 430 тысяч рублей.

Один из примеров афер - лже-защита банковских карт и денежных средств от несанкционированного посягательства. Жертвой очередного мошенничества стал 58-летний воронежец. Ему в 10.00 утра позвонил на мобильник мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что на банковский счет совершена атака. Чтобы отменить сомнительные операции необходимо назвать код из смс-сообщения. Потерпевший растерялся и проследовал инструкциям лже-сотрудника банка. В результате лишился более 220 тысяч рублей.

Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников: если вам позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о переводе денег. Никому не разглашайте персональные данные банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники.

ИСТОЧНИК KP.RU