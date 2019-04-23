«По качеству жизни Воронежская область на седьмом месте в России»
Александр Гусев отчитался о работе правительства Воронежской области за прошлый год и рассказал о задачах на текущий
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Итоговый доклад губернатора прозвучал в областной Думе в минувший четверг, 18 апреля.
КЛЮЧЕВОЙ И БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевым показателем эффективной работы правительства Александр Гусев назвал валовой региональный продукт, размер которого за прошлый год составил 102,8% к уровню 2017-го:
- По итогам минувшего года его объем впервые превысил уровень 900 миллиардов рублей, а в текущем область войдет в число 20 крупнейших субъектов, формирующих объем добавленной стоимости свыше 1 триллиона рублей, - отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU