«По качеству жизни Воронежская область на седьмом месте в России»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-23T11:31:13+03:00

Александр Гусев отчитался о работе правительства Воронежской области за прошлый год и рассказал о задачах на текущий

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Итоговый доклад губернатора прозвучал в областной Думе в минувший четверг, 18 апреля.

КЛЮЧЕВОЙ И БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ключевым показателем эффективной работы правительства Александр Гусев назвал валовой региональный продукт, размер которого за прошлый год составил 102,8% к уровню 2017-го:

- По итогам минувшего года его объем впервые превысил уровень 900 миллиардов рублей, а в текущем область войдет в число 20 крупнейших субъектов, формирующих объем добавленной стоимости свыше 1 триллиона рублей, - отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU