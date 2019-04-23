Александр Гусев посадил рябины на Адмиралтейской площади

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-23T11:27:12+03:00

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В субботу, 20 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с почетными гражданами региона, членами областного правительства и их молодыми дублерами посадил на Петровской набережной аллею рябин в честь 85-летия образования Воронежской области. 85 крупномерных саженцев украсили дорожку, ведущую к действующей копии петровского корабля «Гото Предестинация». В начале аллеи установили памятный камень с табличкой, которую перед посадкой деревьев закрепили Александр Гусев, председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов, председатель областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский и дублер губернатора Воронежской области Кристина Кулешова.

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ИСТОЧНИК KP.RU