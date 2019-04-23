Житель Воронежской области до смерти избил коллегу
Пьянка в Поворино закончилась смертью
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Следователи передают в суд дело 37-летнего жителя Поворино, которого обвиняют в убийстве по неосторожности.
Трагедия произошла 29 декабря 2018 года. Коллеги по работе собрались дома у одного из сослуживцев, чтобы отпраздновать наступление Нового года. Сначала выпивали чинно, ближе к вечеру большинство гостей разошлись, выпивать в доме остались хозяин и двое его коллег. Последние поругались, в итоге 37-летний мужчина избил 30-летнего визави, вывел его во двор «охладиться». Но через некоторое время потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.
Теперь рьяного драчуна ждет суд и срок.
ИСТОЧНИК KP.RU