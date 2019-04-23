У воронежцев остается ровно неделя, чтобы отчитаться о своих доходах
До следующего вторника включительно воронежцы могут отчитаться о своих доходах. Как поясняют налоговики, граждане обязаны подать декларацию в следующих случаях:
- при получении в 2018 году доходов от продажи транспортных средств, находившихся в собственности менее трех лет;
- при получении в 2018-ом доходов от сдачи в аренду своей квартиры, комнаты или иного имущества;
- при продаже квартир, домов, дач, земельных участков, гаражей, находившихся в собственности граждан менее минимального срока владения (от трех до пяти лет в зависимости от оснований приобретения имущества);
- при получении в дар имущества от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
- в иных предусмотренных законом случаях (глава 23 Налогового кодекса РФ).
Если не отчитаться о доходах, вас могут оштрафовать минимум на тысячу рублей.Для заполнения налоговой декларации специалисты советуют использовать компьютерную программу «Декларация», расположенную на сайте ФНС России, а также сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Адрес ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа: улица Варейкиса, д. 49.
С режимом работы инспекции можно ознакомиться на сайте ФНС России.
ИСТОЧНИК KP.RU