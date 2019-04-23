Не поделили девушку: в Воронеже один поклонник избил и ограбил другого
Подозреваемого задержали через несколько часов
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Ночью в одном из дворов на Урицкого ограбили мужчину. 33-летний воронежец приехал подарить цветы девушке. А потом остался во дворе ждать такси. Через некоторое время подъехала машина, из нее вышел мужчина и избил ожидавшего такси влюбленног, а заодно отобрал у него имеющуюся наличность - 15 тысяч рублей.
Правоохранители установили автомобиль, на котором приехал подозреваемый. Его задержали очень быстро. В отделе полиции 22-летний мужчина признался, что избил соперника, приревновав к общей знакомой. Теперь ему придется ответить за грабеж, горячему кавалеру грозит до семи лет неволи.
ИСТОЧНИК KP.RU