2019-04-23T10:32:43+03:00
Происшествия

Не поделили девушку: в Воронеже один поклонник избил и ограбил другого

Подозреваемого задержали через несколько часов
Ярослав ИВАНОВ
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Ночью в одном из дворов на Урицкого ограбили мужчину. 33-летний воронежец приехал подарить цветы девушке. А потом остался во дворе ждать такси. Через некоторое время подъехала машина, из нее вышел мужчина и избил ожидавшего такси влюбленног, а заодно отобрал у него имеющуюся наличность - 15 тысяч рублей.

Правоохранители установили автомобиль, на котором приехал подозреваемый. Его задержали очень быстро. В отделе полиции 22-летний мужчина признался, что избил соперника, приревновав к общей знакомой. Теперь ему придется ответить за грабеж, горячему кавалеру грозит до семи лет неволи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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