Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.
Новый сервисдля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ – бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online»
С помощью сервиса доступны следующие функции:
использование кабинета интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;
автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;
формирование первичных документов за несколько кликов;
автоматическое формирование кадровых документов;
складской и товарный учёт;
финансовая аналитика;
автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;
ведение учета в «облаке» – для доступа ко всей бухгалтерии нужен только Интернет;
подключение онлайн касс и CRM систем.
Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных».Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса.
Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE,конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.
В ближайших планах –интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ – бизнес-online» таких сервисов, как юридическиеонлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.
Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону
8 800 700 77 16. На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU