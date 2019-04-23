Воронежцы смогут бесплатно посмотреть две выставки Ксении Таракановой

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-23T09:05:32+03:00

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26 апреля в атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова откроются сразу две выставки воронежской художницы Ксении Таракановой. «Галерея в «Галерее» покажет роскошные букеты и пейзажи, написанные на пленэре в Абхазии, весенние улицы Парижа, просыпающаюся природу Черногории, яхты и море - в рамках экспозиции «Мои пленэры», а абстрактный мир, где много экспрессии, живых эмоций - на выставке «Импровизация в ритме и цвете». Представят около 50 полотен художницы. Несмотря на разнообразие сюжетов, нельзя не узнать почерк художницы, имеющей свою творческую "фишку".

Выставка продлится до 22 мая, ее можно будет увидеть ежедневно на 1 этаже «Галереи в «Галерее» с 10.00 до 22.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU