Воронежцы смогут бесплатно посмотреть две выставки Ксении Таракановой
26 апреля в атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова откроются сразу две выставки воронежской художницы Ксении Таракановой. «Галерея в «Галерее» покажет роскошные букеты и пейзажи, написанные на пленэре в Абхазии, весенние улицы Парижа, просыпающаюся природу Черногории, яхты и море - в рамках экспозиции «Мои пленэры», а абстрактный мир, где много экспрессии, живых эмоций - на выставке «Импровизация в ритме и цвете». Представят около 50 полотен художницы. Несмотря на разнообразие сюжетов, нельзя не узнать почерк художницы, имеющей свою творческую "фишку".
Выставка продлится до 22 мая, ее можно будет увидеть ежедневно на 1 этаже «Галереи в «Галерее» с 10.00 до 22.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU