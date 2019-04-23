Победителей «Губернского стиля-2019» отправят на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-23T08:21:44+03:00

Фестиваль, который пройдет в Воронеже в середине мая, посвятят Году театра

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С 17 по 19 мая в Воронеже состоится XVII международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль». В этом году он будет посвящен Году театра в России и пройдет под девизом «Магия моды в жизни и театре». Воронежцев ждет Народный карнавал, который уже много лет организует в разных городах России и зарубежья дизайнер Ирина Гончарова.

А 18 мая в Центре Галереи Чижова художники-модельеры России и зарубежья покажут свои идеи в номинациях streetstyle (стиль современной жизни), «бизнес-идея» (индивидуальные бренды), dе luxe (вечерняя, свадебная и нарядная одежда), «креатив» (нестандартные решения и оригинальное исполнение), «этностиль» (национальные черты в современной одежде), «дебют» (творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста), «радость детства» (одежда для детей и школьная форма), «перформанс» (представление Театров моды), «сценический костюм» (одежда для театральных постановок).

- Фестиваль «Губернский стиль» является своеобразным творческим, карьерным и социальным лифтом для молодых дизайнеров одежды. Победители будут делегированы на российские и международные фестивали мод «Русский силуэт», Estet Fashion Week, CHAPEAU, «Поколение NEXT» и другие, на стажировки в Московский дом моды Slava Zaitsev. Обладатель гран-при номинируется на Национальную премию индустрии моды «Золотое веретено», - рассказал продюсер «Губернского стиля» Николай Сапелкин. - Кроме того, победители «Губернского стиля» смогут продемонстрировать свои работы на главном модном подиуме России и Восточной Европы Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

В программе фестиваля так же конкурс и выставка fashion-иллюстраций, презентация модельеров Донецкой народной республики, традиционная этнографическая встреча «Казачья вечеря».

ИСТОЧНИК KP.RU