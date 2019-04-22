2019-04-22T19:28:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области угонщика поймали по следам его крови

Юноша попал на чужом автомобиле в ДТП и сильно пострадал
Юрий КОЗЛОВ
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Молодой человек из-за своей дури покалечился да еще в тюрьму надолго сесть может.Молодой человек из-за своей дури покалечился да еще в тюрьму надолго сесть может.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Павловском районе полицейские задержали 18-летнего жителя села Большая Казинка по подозрению в угоне «восьмерки».

Стражи порядка выяснили, что в ночь с 19 на 20 апреля юноша выпивал в компании приятелей. Когда дошел до кондиции, потянуло на «подвиги». Он зашел во двор к 32-летнему знакомому, который зачем-то оставил ключи в зажигании своей «восьмерки». 18-летний парень не смог устоять от соблазна покататься. Лучше бы он этого не делал – доехал в буквальном смысле до первого столба. От удара у машины отлетело колесо, а сам угонщик получил серьезные травмы. В итоге поймать его не составило особого труда – след крови тянулся прямо до его дома.

Юноша признал свою вину. По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет лишения свободы. Вариант, что ему дадут по полной, не исключен – до этого, несмотря на свои 18 лет, парень «заработал» уголовные дела за кражи и избиение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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