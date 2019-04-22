В Воронеже белгородец обокрал частный дом на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:23 2019-04-22T18:23:46+03:00

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Воронежские полицейские с помощью белгородских коллег поймали преступника, в апреле обворовавшего частный дом в Железнодорожном районе. Он взломал окно, залез внутрь и украл драгоценности, деньги и ноутбук на общую сумму около 100 тысяч рублей. 28-летняя девушка, которой принадлежал дом, обнаружив кражу, подала заявление в полицию.

На днях стражи порядка получили оперативную информацию о том, что мужчина, попавший под подозрение, может быть в Белгороде. Его задержали с помощью местных полицейских. Ранее судимый за кражи 25-летний белгородец в отделе полиции признал свою вину. Отпираться не было смысла – тем более, что при обыске у него нашли украденный ноутбук. Мужчина признался, что сворованные ювелирные изделия сдал в ломбард, а деньги потратил. К тому же установили его причастности еще к одной краже – ее рецидивист совершил уже в Белгороде.

Мужчину отправили в СИЗО. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU