2019-04-22T18:23:46+03:00
Происшествия

В Воронеже белгородец обокрал частный дом на 100 тысяч рублей

Воровал он среди бела дня
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Девушке вернули только ноутбук.Девушке вернули только ноутбук.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Воронежские полицейские с помощью белгородских коллег поймали преступника, в апреле обворовавшего частный дом в Железнодорожном районе. Он взломал окно, залез внутрь и украл драгоценности, деньги и ноутбук на общую сумму около 100 тысяч рублей. 28-летняя девушка, которой принадлежал дом, обнаружив кражу, подала заявление в полицию.

На днях стражи порядка получили оперативную информацию о том, что мужчина, попавший под подозрение, может быть в Белгороде. Его задержали с помощью местных полицейских. Ранее судимый за кражи 25-летний белгородец в отделе полиции признал свою вину. Отпираться не было смысла – тем более, что при обыске у него нашли украденный ноутбук. Мужчина признался, что сворованные ювелирные изделия сдал в ломбард, а деньги потратил. К тому же установили его причастности еще к одной краже – ее рецидивист совершил уже в Белгороде.

Мужчину отправили в СИЗО. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авария на левом берегу Воронежа с 4 погибшими: «Киа» гнала со скоростью 200 км/час
В Воронежской области угонщика поймали по следам его крови
Воронежцы могут пожаловаться на продажу «паленого» алкоголя по трем телефонам
Воронежский краевед побывал в доме с барабашками
В Воронеже водитель «Мерседеса» за езду на красный свет и по встречной полосе заплатит 6 тысяч
Работникам воронежского завода РАСКО отдали долги по зарплате на 26 миллионов
Самым убыточным муниципальным предприятием области оказалась «Воронежтеплосеть»
Воронежский дебошир громил стекла машин на автобазе
Вадим Кстенин: «Я рад, что у нас в городе много неравнодушных людей, готовых делать свой город чистым и комфортным для жизни»
Жительница Воронежа умерла после укола антибиотика
Убийство на 9 Января: жительница Воронежа расправилась с бывшим мужем
Тема охраны труда в творческих работах нововоронежских детей
В Воронеже чиновник, выписавший штраф за неоплату парковки, «заработал» за это административное дело
Воронежским ветеранам ставят пластиковые окна и монтируют натяжные потолки
Жительница Воронежа пустила родственника погостить, а тот укатил в Сочи с ее деньгами
В Воронеже на Пасху до кладбищ будут ездить 19 дополнительных автобусов
В Воронеже водитель-курьер получает почти в два раза меньше, чем в Москве
В Воронеже закрыли один из «Макдоналдсов»
Жительница Воронежа сама отправила деньги мошеннику
В Воронеже завершился отопительный сезон
Воронежцы могут внести свои предложения по застройке квартала в Шилово
ВГТУ – победитель областного фестиваля «Студенческая весна»
В Воронежской области "Логан" выскочил на тротуар, а "Таврия" ударила пешехода на дороге: двое погибших