Воронежцы могут пожаловаться на продажу «паленого» алкоголя по трем телефонам
В полиции проводят рейд по торговцам отравой
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До конца апреля в Воронеже полицейские проводят рейды по точкам, где торгуют «паленым» алкоголем. Об этом сообщил начальник УМВД России по Воронежу Сергей Власов на совещании у мэра Вадима Кстенина.
Сергей Власов предложил воронежцам сообщать о местах, где незаконно торгуют алкоголем по телефонам 271-28-66, 02 (102 – с мобильного телефона).
- Эту информацию мы обязательно отработаем, – пообещал Сергей Иванович.
– Управы районов помогут в выявлении точек незаконной торговли. Также к этому вопросу подключится управление административно-технического контроля, –заявил мэр Вадим Кстенин.
ИСТОЧНИК KP.RU