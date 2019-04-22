Воронежский краевед побывал в доме с барабашками

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-22T18:09:05+03:00

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Воронежский краевед Владимир Елецких рассказал, что ему накануне удалось побывать в доме, где происходят паранормальные явления.

- Вчера со знакомым экстрасенсом посетили дом, где происходят паранормальные явления. Все очень запутано, но обнаглевший барабашка многие месяцы никак не может успокоиться. Дом большой - в два этажа. Выяснили разные проявления полтергейста. Началось это из-за скрипов, стуков в ночное время.В доме проживает шесть человек. Старшее поколение относятся к этому нормально, не обращая внимание. Дети тоже. А вот Антон (назовем его так) очень обеспокоен и раздражен. Плохой сон. Иногда всего пару часов. Скандалы в семье. Вызывали священника. Но при полтергейсте это пустой вариант. Антон решил снимать видео на телефон. И был удивлен, когда камера снимала светящиеся объекты, летающие по комнате. Я сам видел эти объекты на видео. Выяснили, что барабашка безвредный и приходящий. Что дальше предпринять - надо подумать, - отметил краевед.

По его словам, в доме ночью сами по себе внезапно включаются компьютер и телевизор. Впрочем, рассказ Владимира Елецких, опубликованный в "Фейсбуке", многие восприняли со сдержанным скептицизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU