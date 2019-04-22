В Воронеже водитель «Мерседеса» за езду на красный свет и по встречной полосе заплатит 6 тысяч
На видео попало хамское поведение водителя «Мерседес-Бенца» на дороге на улице Южно-Моравской. 20 апреля он сначала проехал по «зебре» на красный свет, а потом еще и зачем-то залез на встречную полосу у дома № 22 на улице Героев Сибиряков. Полицейские выяснили, что в 2018 и 2019 году водитель уже четыре раза был оштрафован. Из них три – за превышение скорости.
За проезд на красный водитель поплатился тысячью рублей. За движение по встречной полосе он раскошелится еще на пять тысяч. Всего стало быть на шесть.
В ГИБДД напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил, позвоните в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02.
"Мерседес" грубо нарушает правила на улице Южно-Моравской, 20 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU