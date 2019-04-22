2019-04-22T17:10:23+03:00
Общество

В Воронеже водитель «Мерседеса» за езду на красный свет и по встречной полосе заплатит 6 тысяч

До этого он еще четыре раза грубо нарушал правила [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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"Мерседес" мчится на красный."Мерседес" мчится на красный.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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На видео попало хамское поведение водителя «Мерседес-Бенца» на дороге на улице Южно-Моравской. 20 апреля он сначала проехал по «зебре» на красный свет, а потом еще и зачем-то залез на встречную полосу у дома № 22 на улице Героев Сибиряков. Полицейские выяснили, что в 2018 и 2019 году водитель уже четыре раза был оштрафован. Из них три – за превышение скорости.

За проезд на красный водитель поплатился тысячью рублей. За движение по встречной полосе он раскошелится еще на пять тысяч. Всего стало быть на шесть.

В ГИБДД напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил, позвоните в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02.

"Мерседес" грубо нарушает правила на улице Южно-Моравской, 20 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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