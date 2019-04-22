Работникам воронежского завода РАСКО отдали долги по зарплате на 26 миллионов

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-22T16:35:56+03:00

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Сотрудники Следственного комитета рассказали о том, как взыскивают долги по зарплате с предприятия РАСКО. С ноября 2017-го по 3 мая 2018 года стеклотарный завод задолжал ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» более 83 миллионов рублей. Предприятие в столице Черноземья фактически перестало работать, а число его сотрудников сократилось с 337 до 14.

Сейчас наложили арест на все имущество РАСКО и расчетные счета этой организации. Уже ликвидировали долги по зарплате на 26 миллионов рублей. Однако полностью их не погасили. Окончательно долги планируют отдать из денег за аренду производственных площадок предприятия в поселке Анопино Владимирской области.

- Также описывают и продают движимое имущество ООО «РАСКО» и его филиала, включая автомобили. Деньги от этого также пойдут на погашение зарплаты, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров. – В отношении руководителей предприятия продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы.

Напомним, ситуация на предприятии стала критической в мае 2018 года, когда на предприятии отключили газ. С тех пор она только ухудшалась. Рабочие на митингах в октябре 2018 года утверждали, что собственники предприятия сознательно не платили налоги, коммунальные платежи, зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU