Самым убыточным муниципальным предприятием области оказалась «Воронежтеплосеть»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-22T16:43:08+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области рассказали о ситуации с муниципальными предприятиями региона. В числе самых прибыльных оказалась АО «Воронежская горэлектросеть». Она же оказалась и одной из самых закредитованных. Хуже ситуация только на «Теплосети», имущество которой 1 марта сдали в концессию (долгосрочную аренду) «Квадре». От «Горсети» тоже хотят избавиться. За последние несколько лет пытались это сделать не раз. Но региональным властям и покупателям все время что-то мешало. Однако в этом году губернатор Александр Гусев всерьез намерен продать городские электросети компании "МРСК Центра".

Другое муниципальное предприятие Воронежа МКП «Воронежпассажиртранс» еле-еле еще держится на плаву. По словам присутствующего на планерке мэра Воронежа Вадима Кстенина, на МКП прошла оптимизация коллектива, теперь городские власти хотят оптимизировать маршрутную сеть муниципального транспорта и надеются на новые поступление транспорта.

Также градоначальник заявил, что в этом году администрация Воронежа планирует избавиться от всех убыточных муниципальных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU