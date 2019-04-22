Воронежский дебошир громил стекла машин на автобазе

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-22T15:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские полицейские распутали клубок ночных похождений 25-летнего дебошира. Парня задержали на автобазе в Коминтерновском районе, где он разбивал стекла машин. (Хотел, видимо, поживиться чем-то в салоне.) Однако это было далеко не единственное приключение молодчика.

Выяснилось, что часом ранее в больницу поступила 32-летняя женщина. Она возвращалась домой поздним вечером. Неизвестный вышел из темноты, повалил ее, ударил по лицу, забрал сумку с документами и телефоном, а потом убежал. Описание нападавшего сходилось с приметами парня, задержанного на автобазе.

- Подозреваемый находится по стражей. Он будет отвечать по статье "Грабеж". Максимальное наказание - до 7 лет заключения, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU