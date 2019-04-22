Вадим Кстенин: «Я рад, что у нас в городе много неравнодушных людей, готовых делать свой город чистым и комфортным для жизни»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-22T15:13:49+03:00

20 апреля в Воронеже прошел общегородской субботник. В нем приняли участие десятки тысяч жителей Воронежа, работников предприятий и организаций всех форм собственности, студентов и школьников

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Мэр Вадим Кстенин с самого утра работал на территории мемориального комплекса «Песчаный лог».

– Я очень благодарен горожанам, которые принимают активное участие в нашем общегородском субботнике. Рад, что у нас в городе много неравнодушных людей, которые готовы делать свой город чистым и комфортным для жизни, – подчеркнул глава Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU