СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-22T14:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Воронежа умерла после укола антибиотика. Как рассказали в городской поликлинике №7, 20 апреля к их дежурному врачу обратилась пациентка. После осмотра и постановки диагноза ей назначили лечение антибактериальным препаратом.

- В процедурном кабинете была проведена внутрикожная проба, она оказалась отрицательной, поэтому женщине внутримышечно ввели антибиотик. Через несколько минут пациентка отметила резкое ухудшение самочувствия, - пояснили в медучреждении.

По словам медиков, в течение часа пациентку пытались спасти дежурные кардиолог, участковый терапевт и прибывшая по вызову бригада скорой помощи. В 13.55 врачи констатировали смерть. Ее точную причину установит судмедэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU