Жительница Воронежа умерла после укола антибиотика
Жительница Воронежа умерла после укола антибиотика. Как рассказали в городской поликлинике №7, 20 апреля к их дежурному врачу обратилась пациентка. После осмотра и постановки диагноза ей назначили лечение антибактериальным препаратом.
- В процедурном кабинете была проведена внутрикожная проба, она оказалась отрицательной, поэтому женщине внутримышечно ввели антибиотик. Через несколько минут пациентка отметила резкое ухудшение самочувствия, - пояснили в медучреждении.
По словам медиков, в течение часа пациентку пытались спасти дежурные кардиолог, участковый терапевт и прибывшая по вызову бригада скорой помощи. В 13.55 врачи констатировали смерть. Ее точную причину установит судмедэкспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU