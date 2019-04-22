Убийство на 9 Января: жительница Воронежа расправилась с бывшим мужем

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-22T14:58:37+03:00

Она ударила его ножом в грудь

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47-летнюю женщину из Воронежа подозревают в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области. Жертва - бывший супруг женщины. Сейчас ее заключили под стражу.

Тело 49-летнего мужчины нашли в квартире на улице 9 Января. По данным следователей, 18 апреля они находились в жилище вдвоем. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила бывшего супруга в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Подозреваемая дала признательные показания, которые подтвердила при проведении проверки на месте, - говорят следователи. - За убийство женщине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU