Тема охраны труда в творческих работах нововоронежских детей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-22T14:21:03+03:00

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В 2019 году участники создали 87 рисунков и плакатов - рекордное количество за все время существования конкурса.

Участие в нем приняли учащиеся школ и воспитанники детских садов г. Нововоронежа. В этот раз формат мероприятия расширился. Юные художники присылали не только рисунки, но и работы, выполненные выжиганием по дереву, а также в технике оригами, скрапбукинг и др. Ребята постарались отобразить важность соблюдения мер безопасности, правил охраны труда, применения необходимых инструментов, спецодежды и других средств индивидуальной защиты при выполнении тех или иных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU