Тема охраны труда в творческих работах нововоронежских детей
На Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) в канун Всемирного Дня охраны труда подвели итоги ежегодного конкурса творческих работ «Охрана труда глазами детей»
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В 2019 году участники создали 87 рисунков и плакатов - рекордное количество за все время существования конкурса.
Участие в нем приняли учащиеся школ и воспитанники детских садов г. Нововоронежа. В этот раз формат мероприятия расширился. Юные художники присылали не только рисунки, но и работы, выполненные выжиганием по дереву, а также в технике оригами, скрапбукинг и др. Ребята постарались отобразить важность соблюдения мер безопасности, правил охраны труда, применения необходимых инструментов, спецодежды и других средств индивидуальной защиты при выполнении тех или иных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU