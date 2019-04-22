В Воронеже чиновник, выписавший штраф за неоплату парковки, «заработал» за это административное дело

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-22T14:23:05+03:00

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Продолжается эпопея с платными парковками. Их почему-то стали внедрять, не изучив все законы. В итоге водителей, не желающих платить, сейчас просто нельзя привлечь к ответственности из-за коллизии с обработкой персональных данных. Их сейчас нельзя использовать для выписывания штрафа за неоплату парковки.

В одной из соцсетей опубликовали соломоново решение Роскомнадзора по обращению жительницы Воронежа, столкнувшейся с этой проблемой. Оказалось, что выписывавший ей штраф первый заместитель руководителя управы Центрального района Вадим Башилов тем самым «заработал» себе административное дело за незаконную обработку персональных данных. По части 1 статьи 13.11 КоАП РФ ему грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. В то же время работники ГИБДД, которые предоставили эту информацию чиновнику, по версии Роскомнадзора, все сделали законно.

Напомним, два штрафа, выписанные водителям, не платившим за парковку, в Центральном районном суде признали незаконными.

ИСТОЧНИК KP.RU