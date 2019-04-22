2019-04-22T13:57:19+03:00
Общество

Воронежским ветеранам ставят пластиковые окна и монтируют натяжные потолки

Жилье ремонтируют ко Дню Победы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В Коминтерновском районе Воронежа в квартирах нуждающихся ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны проводят ремонт. Средства на проведение работ управа привлекает за счет спонсоров. К этому моменту в квартирах установили пластиковые окна и смонтировали натяжные потолки.

Акция проводится к 74-ей годовщине Победы. Список адресов, где защитникам Воронежа требуется улучшение условий проживания, сформировали на основе предварительного мониторинга. Управа Коминтерновского района продолжает привлекать к этим работам спонсорские средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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