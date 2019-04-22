2019-04-22T13:46:09+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа пустила родственника погостить, а тот укатил в Сочи с ее деньгами

Общая сумма ущерба составила 180 тысяч рублей
Виктор ПАВЛОВ
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В солнечном Сочи задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег и "ювелирки" на 180 тысяч рублей. Жертвой преступления стала 54-летняя женщина из Левобережного района Воронежа.

Накануне кражи у нее гостил дальний родственник, житель соседнего государства. Мужчина приехал в Воронеж на лечение. После того, как он попрощался с родственницей, та обнаружила пропажу ценностей и направилась в полицию.

- Ориентировки с приметами подозреваемого были переданы в регионы, где, по предварительной информации, мог находиться злоумышленник, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - В итоге его задержали. Часть похищенных ювелирных изделий в скором времени будет возвращена владелице.

Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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