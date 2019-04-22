На Пасху до кладбищ будут ездить 19 дополнительных автобусов

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-22T13:30:38+03:00

Дополнительные автобусы будут ездить в течение семи часов с раннего утра. Фото: из архива «КП»

На них можно будет добраться до погостов с 8.00 до 15.00

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На Пасху в воскресенье, 28 апреля, в Воронеже организуют дополнительные автобусные маршруты. С 8.00 до 15.00 они будут ездить до городских кладбищ.

С улиц 9 Января (остановка «Луч»), Хользунова и остановки «Храм» (через универсам «Молодежный») автобусы будут ездить до Юго-Западного и Лесного кладбищ.

С завода ГОО можно будет доехать до кладбища в Никольском, с автовокзала на улице Димитрова, а также с улицы Ильича, с остановок «Институт», улицы Ростовской (сквер) и Остужева – на Восточное (Левобережное), с железнодорожного вокзала № 1 – на Подгоренское и Правобережное (Шилово).

С Лесного кладбища будет ездить автобусный маршрут до Правобережного в Шилово. А до Лесного можно добраться на маршрутке с Юго-Западного погоста. Из Отрожки автобусы будут ездить до Буденновского кладбища.

До Юго-Западного кладбища автобусы будут ходить от двух рынков – Центрального и Юго-Западного.

ИСТОЧНИК KP.RU