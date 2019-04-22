В Воронеже водитель-курьер получает почти в два раза меньше, чем в Москве

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-22T12:46:24+03:00

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Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснили, сколько в среднем получает водитель-курьер в 70 крупнейших городах России.

Как и следовало ожидать, больше всего таким работникам платят в Москве – 40 тысяч рублей в месяц. В Питере уже значительно меньше – 33 тысячи. А в Воронеже средняя зарплата водителей-курьеров и вовсе ухнула вниз – до 23 тысяч. И, надо сказать, по меркам региональных центров, это деньги не такие уж плохие. Больше получают только водители-курьеры в Ростове-на-Дону – 25 тысяч. А, к примеру, в Волгограде – 21 тысячу, в Саратове – 20, в Астрахани и вовсе 19.

ИСТОЧНИК KP.RU