В Воронеже закрыли один из «Макдоналдсов»
В точке быстрого питания на улице Лизюкова будут делать реконструкцию
Фаст-фуд теперь придется есть в другом месте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 21 апреля, в круглосуточном «Макдоналдсе» на улице Лизюкова, 4Г появилось объявление, что ресторан закрыт на реконструкцию. Торговая точка быстрого питания, расположенная недалеко от одной из главных воронежских достопримечательностей – памятника Котенку с улицы Лизюкова – нуждающимся в ремонте не выглядел. Так что для местных жителей закрытие «Макдоналдса» стало неожиданностью.
Однако аналогичных заведений американской торговой сети в Воронеже пруд пруди. Поэтому любители закинуть в себя гамбургер и чизбургер без своего любимого фаст-фуда не останутся.
ИСТОЧНИК KP.RU