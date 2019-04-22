2019-04-22T12:32:45+03:00
Общество

В Воронеже закрыли один из «Макдоналдсов»

В точке быстрого питания на улице Лизюкова будут делать реконструкцию
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Фаст-фуд теперь придется есть в другом месте.Фаст-фуд теперь придется есть в другом месте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 апреля, в круглосуточном «Макдоналдсе» на улице Лизюкова, 4Г появилось объявление, что ресторан закрыт на реконструкцию. Торговая точка быстрого питания, расположенная недалеко от одной из главных воронежских достопримечательностей – памятника Котенку с улицы Лизюкова – нуждающимся в ремонте не выглядел. Так что для местных жителей закрытие «Макдоналдса» стало неожиданностью.

Однако аналогичных заведений американской торговой сети в Воронеже пруд пруди. Поэтому любители закинуть в себя гамбургер и чизбургер без своего любимого фаст-фуда не останутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тема охраны труда в творческих работах нововоронежских детей
В Воронеже чиновник, выписавший штраф за неоплату парковки, «заработал» за это административное дело
Воронежским ветеранам ставят пластиковые окна и монтируют натяжные потолки
Жительница Воронежа пустила родственника погостить, а тот укатил в Сочи с ее деньгами
На Пасху до кладбищ будут ездить 19 дополнительных автобусов
В Воронеже водитель-курьер получает почти в два раза меньше, чем в Москве
Жительница Воронежа сама отправила деньги мошеннику
В Воронеже завершился отопительный сезон
Воронежцы могут внести свои предложения по застройке квартала в Шилово
ВГТУ – победитель областного фестиваля «Студенческая весна»
В Воронежской области "Логан" выскочил на тротуар, а "Таврия" ударила пешехода на дороге: двое погибших