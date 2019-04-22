В Воронеже закрыли один из «Макдоналдсов»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-22T12:32:45+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, в круглосуточном «Макдоналдсе» на улице Лизюкова, 4Г появилось объявление, что ресторан закрыт на реконструкцию. Торговая точка быстрого питания, расположенная недалеко от одной из главных воронежских достопримечательностей – памятника Котенку с улицы Лизюкова – нуждающимся в ремонте не выглядел. Так что для местных жителей закрытие «Макдоналдса» стало неожиданностью.

Однако аналогичных заведений американской торговой сети в Воронеже пруд пруди. Поэтому любители закинуть в себя гамбургер и чизбургер без своего любимого фаст-фуда не останутся.

ИСТОЧНИК KP.RU