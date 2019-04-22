Жительница Воронежа сама отправила деньги мошеннику

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-22T12:21:19+03:00

Он перевел ей "предоплату" за аренду комнаты с ее же счета

Изменить размер текста: A A

64-летняя жительница Воронежа решила сдать комнату и разместила онлайн-объявление. Вскоре позвонил потенциальный арендатор. Увы, это оказался мошенник.

Мужчина представился сотрудником силового ведомства. Объяснил, что приезжает из другого города. Для отвода глаз поинтересовался состоянием комнаты, обстановкой, ежемесячной оплатой и наличием необходимых бытовых приборов. "Все устраивает! - был вердикт. - Давайте переведу вам предоплату..."

Уже на этом моменте женщине стоило прервать беседу. Однако она, следуя указаниям мужчины, направилась к банкомату и, сама того не подозревая, подключила свою карту с его "мобильному банку".

- После этого аферист перевел с ее сберегательного счета все денежные средства на ее же банковскую карту, а доверчивой женщине сообщил, что перечислил лишние деньги и попросил вернуть разницу. Потерпевшая сняла со своей карты 9900 рублей и положила их на указанный злоумышленником номер, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. Преступника ищут.

Добавим, Воронежская область занимает третье место в России по количеству регистрации случаев мошенничества. Выше только Москва и Московская область. Раскрываемость таких преступлений в нашем регионе в прошлом году составила 53%.

ИСТОЧНИК KP.RU