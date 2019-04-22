2019-04-22T11:04:39+03:00
Общество

В Воронеже завершился отопительный сезон

22 апреля мэр подписал соответствующее постановление
Елена ФЕДЯШЕВА
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Погода, наконец, позволила выключить батареи в воронежских домах. В понедельник, 22 апреля, мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о завершении отопительного сезона.

В документе, однако, оговаривается, что руководители учреждений социальной сферы города в случае похолодания обязаны обеспечить поддержание оптимального температурного режима в учреждениях. Теплоснабжающим организациям рекомендовано обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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