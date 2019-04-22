ВГТУ – победитель областного фестиваля «Студенческая весна»
Как и в прошлом году, творческая команда опорного вуза заняла первое место
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21 апреля в Event-Hall сити-парка «Град» состоялся гала-концерт фестиваля творчества студентов Воронежской области «Студенческая весна – творчество молодежи – 2019». Воронежский опорный университет в очередной раз может по праву гордиться итогами конкурса – студенты ВГТУ заняли первое место. Кроме того, вузу вручили денежный сертификат от Воронежского Областного комитета Общероссийского профсоюза образования. Также жюри и организаторы конкурса отметили таланты отдельных студентов и творческих коллективов опорного университета.
ИСТОЧНИК KP.RU