Воронежцы могут внести свои предложения по застройке квартала в Шилово

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-22T10:22:37+03:00

В новом квартале построят дома от 11 до 18 этажей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Изменить размер текста: A A

В Воронеже пройдут публичные слушания по планировке территории квартала в микрорайоне Шилово на улице Острогожской. Всех желающих приглашают принять участие в обсуждении 21 мая в 10.00 в Доме архитектора (Плехановская, 22).

Предлагается возвести не6сколько домов высотой от 11 до 18 этажей для 24,8 тысяч жителей. В микрорайоне также построят школы, детские сады, магазины, административно-деловые и хозяйственные учреждения, объекты культуры и искусства, поликлиники, физкультурно-спортивные сооружения.

Территорию квартала дополнительно озеленят, сохранив уже имеющиеся насаждения. Таким образом площадь зеленой зоны составит 18 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU