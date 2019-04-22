Воронежцы могут внести свои предложения по застройке квартала в Шилово
В Воронеже пройдут публичные слушания по планировке территории квартала в микрорайоне Шилово на улице Острогожской. Всех желающих приглашают принять участие в обсуждении 21 мая в 10.00 в Доме архитектора (Плехановская, 22).
Предлагается возвести не6сколько домов высотой от 11 до 18 этажей для 24,8 тысяч жителей. В микрорайоне также построят школы, детские сады, магазины, административно-деловые и хозяйственные учреждения, объекты культуры и искусства, поликлиники, физкультурно-спортивные сооружения.
Территорию квартала дополнительно озеленят, сохранив уже имеющиеся насаждения. Таким образом площадь зеленой зоны составит 18 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU