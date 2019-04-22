В Воронежской области "Логан" выскочил на тротуар, а "Таврия" ударила пешехода на дороге: двое погибших

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-22T09:48:21+03:00

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Сразу два смертельных ДТП с пешеходами случились в воскресенье, 21 апреля, в Воронежской области. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Примерно в 13.30 в Подгоренском районе на улице Ленина слободы Подгорное 42-летний водитель "Рено-Логан" не справился с управлением и выскочил на тротуар. 80-летняя женщина, оказавшаяся там в тот момент, получила серьезные травмы. Она скончалась в больнице.

В 20.30 в Лискинском районе на дороге "Лиски - Давыдовка" сбили 55-летнего мужчину. Он шел по дороге во встречном направлении. Пешеход скончался во время доставки в больницу. Почему 57-летний водитель "Таврии" не среагировал на его появление на дороге, пока неясно.

По обоим случаям правоохранители проводят проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU