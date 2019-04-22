На рабочей неделе в Воронеж придет настоящее тепло

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-22T08:09:35+03:00

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Синоптики Воронежского гидрометеоцентра обещают наступление тепла. Если сегодня, 22 апреля, на термометре будет 18 градусов, то в пятницу, 26 апреля, - аж +25! Всю неделю - никаких осадков.

Ночью с понедельника на вторник ожидается +6. Погода во вторник будет мало отличаться от сегодняшней - 19 градусов. А вот ночь на среду откроет дорогу теплу: уже +9. 24 апреля ожидается совсем уже летняя цифра - +22.

Ночь со среды на четверг не подарит никаких погодных неожиданностей - 9 градусов. И сразу +24 в четверг днем! Далее - теплая ночь на пятницу, +11. И венец недели - пятница - 25 градусов тепла. Кстати, выходные тоже могут быть теплыми, но загадывать пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU