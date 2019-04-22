Мужья о женах: воронежские актеры "на бис" сыграют комедию Эрика Ассуса

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-22T09:17:20+03:00

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30 апреля театр драмы повторит показ комедии французского драматурга Эрика Ассуса "Наши жены", всероссийская премьера которой состоялась в Воронеже в конце февраля.

Успех проекта Ирины Прохоровой был ожидаемым: хорошие слагаемые у постановки - петербургский режиссер Алексей Серов, ведущие актеры театра драмы Юрий Смышников, Роман Слатвинский, Вячеслав Гардер, пьеса известного французского драматурга Эрика Ассуса (в переводе Ирины Прохоровой), которая во Франции не сходит со сцены уже шесть лет. Сегодня она с большим успехом идет в ведущих театрах Парижа с Жаном Рено и Ришаром Берри в главных ролях. По ней также сняли фильм.

Это комедия о том, как трое друзей детства по традиции встречаются раз в неделю, чтобы поиграть в покер. В один из таких обычных вечеров события разворачиваются самым необычным образом, и старые добрые друзья неожиданно оказываются перед сложным выбором, который может положить конец этой 35-летней прочной дружбе.

Специально для тех, кто много работает, начало спектакля в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU