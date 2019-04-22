В Воронеже пройдет третий фестиваль «Шекспирия»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-22T09:16:56+03:00

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С 19 мая по 1 июня в Воронеже пройдет III образовательно-театральный фестиваль Shakespearia. Программа детского форума включает образовательную, театральную и праздничную части.

В образовательной программе пройдет несколько событий. «Международная лаборатория 3-х режиссеров» - итальянца Солеймано Понтаролло (автор Casa Shakespeare, организатор фестивалей Juliet Summer Fest и Shakespeare Re-Loaded в Вероне, участник проекта Opera In Love - Romeo And Juliet), англичанина Джонатана Салвея (он работал в Королевском Шекспировском Театре и Национальном театре, играл на одной сцене с Бенедиктом Камбербэтчем) и русского Вадима Кривошеева, режиссера Воронежского ТЮЗа - пройдет 21-24 мая, темой лаборатории станут сонеты Шекспира, каждый из мастеров представит свое видение известных работ английского драматурга. 25 мая в ТЮЗе состоится премьера итоговой работы подростков из Италии и России. Участниками могут стать и воронежские школьники от 13 до 17 лет.

28 мая пройдет открытая лекция от актера, эксперта датского театра и сторителлинга Еспера ла Кур Андерсона для заинтересованных в сторителлинге. Кур Андерсен более 30 лет работает с историями, которые являются источником для создания спектаклей, и через The Telling Theatre (театра рассказчика) делился своей работой с детьми, молодежью и взрослыми в более чем 20 странах.

с 29 по 31 мая состоится «Мастерская сторителлинга» от Еспера ла Кур Андерсона - для актеров и любителей театра на тему «Говорящий театр». Участники интенсива узнают, как слушать историю, чтобы научиться ее исполнять, изучат творческие способы вовлечения аудитории, раскроют творческий подход к театральному представлению через рассказывание историй.

25 мая в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской» пройдут бесплатные лекции: дизайнер Татьяна Сулимина расскажет об «Истории костюма. Эпохе Шекспира», а историк Семен Харитон прочитает «Мир Уильяма Шекспира: узлы эпохи».

Театральная программа.

19 мая покажут два спектакля самых младших участников проекта «Шекспирия-2019». На протяжении учебного года дети от 7 до 13 лет готовили свои работы под руководством режиссеров Йена Рэби (Англия) и Вадима Кривошеева. Йен представит адаптированную версию шекспировской «Бури», а Кривошеев - «Сказ про Федота Стрельца удалого молодца», с которым дети участвовали в «Фестивале русской классики в Риге». А итальянские дети покажут свою версию «Ромео и Джульетта», поставленную итальянским режиссером Солеймано Понтаролло.

24 мая воронежские школьники представят две постановки. Одну поставил Камиль Тукаев по написанной детьми пьесе про современность с персонажами блогерами, музыкантами, влюбленными и вечным конфликтом «родитель-ребенок». Режиссер Вадима Кривошеева покажет игру под названием «Ромео и Джульетта».

26 мая в Воронежском Кванториуме представят несколько документальных спектаклей от любительских коллективов со всей России.

27 мая постановку «Макбета» Джонатаном Салвеем с участием детей представит коллектив из Москвы.

28 мая Камиль Тукаев покажет «Сон в Карибскую ночь» по мотивам «Сна в летнюю ночь» с участием взрослых - не актеров: бизнесменов, юристов, маркетологов и так далее.

Еще один спектакль Джанатана Салвея покажут ближе к закрытию фестиваля (точное число не определено) – воронежцы принимали с ним участие в фестивале молодежных театров Connections (Англия).

Праздничная часть будет представлена на традиционном фестивальном дне «Шекспирия в Парке»: 1 июня в Центральном парке Воронежа (экс-«Динамо»).

гостей ждут цирковой парад, цирковые и языковые мастер-классы, показы любительских миниатюр и концерты музыкальных коллективов. По традиции, средства, собранные от продажи театральных билетов, пойдут на помощь детям, страдающим онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU