День воронежского хоккея: вслед за победой «Россоши» в Кубке Регионов «Буран» выиграл дерби с «Тамбовом»

21 Апр 22:08 2019-04-21T22:11:53+03:00

"Буран" на этот раз уверенно обыграл "Тамбов". Фото: с сайта ХК «Буран»

Изменить размер текста: A A

Подготовительный сбор «Буран» завершил матчем с соседями – ХК «Тамбов». Для контрольной игры аудитория была приличная – 450 зрителей.

Счет на 11 минуте открыл Шипилов, на 17-й Сергушкин удвоил преимущество «ураганных». И почти тут же Буйницкий сделал счет 3:0.

Однако во втором периоде «Тамбов» почти развернул сценарий игры в свою пользу. На 32 минуте Морулев чуть сократил отставание в счете – 3:1, а на 36-й Мещеряков и вовсе сделал его минимальным – 3:2. Более того, в третьем периоде он сделал дубль – 3:3.

Тут-то «ураганные» и взялись за ум. На 56 минуте Иванченко вывел «Буран» вперед – 4:3. И сразу Буйницкий ответил на дубль Мещерякова своим дуплетом – 5:3. На 59 минуте тамбовчане сняли голкипера, чем воспользовался Антипов, точно стрельнувший по пустым воротам – 6:3.

Напомним, что в тот же день ХК «Россошь» разгромил пензенский «Дизелист» - 6:1 и завоевал Кубок Регионов. Чем не день воронежского хоккея!

- Мы выиграли, значит, все хорошо, - сказал после игры Александр Трофимов, главный тренер «Бурана». - Единственное, не доволен вторым периодом. Первый очень хорошо сыграли, а потом вышли, думая, что и дальше будет так продолжаться. Соперник добавил, а мы, наоборот, сбавили. В третьем стали правильно играть, забили, в итоге выиграли.

- Главное, конечно, посмотрели на потенциальных новичков, - подвел итог матча Михаил Бирюков, менеджер по спортивным операциям «Бурана». - Ребят посмотрели на сборах, в работе, на тренировках – для них, и для нас это был экзамен, цикл двухнедельный было интересно посмотреть. В целом, те, кто приехал, показали то, что мы от них ожидали – не было каких-то разочарований. Хорошие ребята, есть, с кем работать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU