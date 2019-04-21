Клуб из Воронежской области выиграл хоккейный Кубок Регионов

21 Апр 21:49 2019-04-21T21:49:02+03:00

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В отличие от воронежского «Бурана» его дочерний клуб ХК «Россошь» завершил сезон триумфально. Команда дошла до финала Кубка Регионов – соревнования, где меряются силами дублирующие составы ВХЛ.

«Россошь» дошла до финала плей-офф, где встретилась с пензенским «Дизелистом». В первых четырех матчах каждая из команд победила по два раза. В итоге все решалось в игре в Россоши 21 апреля – преимущество своего поля наша команда добилась благодаря выигрышу чемпионата.

В решающей встрече счет открыл на 14 минуте Ян Хоменко. А в середине игры Николай Лень ну совсем не оправдал свою фамилию – так рьяно пошел в атаку в меньшинстве, что забил гол – 2:0. На 32 минуте игрок гостей Максим Чумаков все же показал, что «Дизелист» в большинстве способен не только пропускать, но забрасывать шайбу – 2:1. Но это был последний успех пензенцев.

В третьем периоде на 43 минуте Хоменко сделал дубль, реализовав буллит – 3:1. На 51-й Алексей Талдонов, по сути, снял вопрос о победителе – 4:1. Но «Россошь» не унималась. Последний матч в Пензе она проиграла 1:6 и жаждала полноценного реванша. Получилось! На 54 минуте Данис Каримов сделал счет 5:1, а когда до финальной сирены оставалось десять секунд Талдонов вслед за Хоменко оформил дубль. 6:1, получите, распишитесь! Кубок Регионов вновь у ХК «Россошь», уже второй раз в истории клуба.

«Бурану», похоже, надо обратить более пристальное внимание на резерв. С психологией победителей у молодых хоккеистов «Россоши» точно все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU