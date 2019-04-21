2019-04-21T21:05:09+03:00
Общество

Воронежцы смогут бесплатно распечатать фото для акции «Бессмертный полк»

Сделать это можно в центрах «Мои Документы»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Многофункциональные центры помогут жителям Воронежа и области подготовиться к всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». С 15 апреля воронежцы могут принести на электронном носителе фото родных - участников Великой Отечественной войны в МФЦ «Мои Документы» Их бесплатно распечатают и при необходимости сделают небольшую коррекцию. Также можно отсканировать уже имеющиеся фотографии - достаточно обратиться к администратору.

Воронежские МФЦ впервые провели подобную акцию в 2016 году. За три года было распечатано более 5000 фотографий. Поступали даже коллективные заявки от школ. Распечатать фото можно во всех центрах «Мои Документы» Воронежской области. Более подробную информацию об акции вы можете получить у администраторов центров и по телефону «горячей линии» +7(473)226-99-99.

Напомним, что 9 мая в очередной раз пройдет шествие «Бессмертного полка» по всей России. Примет участие в акции, конечно же, и Воронеж, и районы нашей области.

Организаторы приглашают всех желающих, которые помнят и гордятся нашими защитниками. Желательно приходить с портретами, транспарантами или фотографиями участников Великой Отечественной Войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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